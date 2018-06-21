Загадочное исчезновение женщины в Киеве: близкие не могут найти ни тело, ни причину вероятного самоубийства (видео)

Женщина находилась в депрессии то ли из-за конфликта с мужем-египтянином, то ли из-за родителей, которые осуждали связь дочери с иностранцем.

В столице разыскивают 37-летнюю Елену Нестерчук, которая в понедельник, 18 июня, ушла из дома и не пришла на работу. Родные, друзья и коллеги встревожены, они вызвали полицию и устроили собственную поисковую операцию.

Как сообщает ТСН, Утром близкие Елены собираются возле ее дома и решают, где ее будут искать в этот день. "Мы не верим, что она себя убила", - говорят они. В понедельник утром женщина выехала из дома, но на работу не поехала. Сначала она каталась на машине по Троещине - это подтверждают кадры с разных камер видеонаблюдения.

Днем она написала друзьям одно сообщение: "Без меня всем будет лучше. Простите". Затем связь пропала. "Понятно, что нам не лучше без нее", - говорят люди.

Друзья выяснили, что последний раз мобильный Елены работал на пляже возле Днепра. Они распечатали ее фотографию, чтобы найти хоть кого-то из свидетелей, но впоследствии ее машину нашли в 15 километрах на озере Алмазном. Туда сразу вызвали полицию с собаками и водолазов, однако ни в воде, ни на суше никаких следов не нашли. Исследовать полностью это озеро водолазы так и не смогли, ведь оно огромное, глубина посредине достигает примерно 30 метров, и там бьют довольно сильные холодные источники. У водолазов нет настолько теплых костюмов, чтобы нырнуть на самое дно.

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Родные и друзья Елены Нестерчук говорят, что последние две недели она была в сильной депрессии – замкнулась в себе, не хотела отвечать на вопрос, что ее волнует, жаловалась на непонимание ее окружающими.

Одной из причин такого состояния, предполагают, мог стать конфликт с мужем – египтянином Ахметом, к которому Елена ездит в Шарм-Эль-Шейх уже четыре года. Его ни друзья, ни родители никогда не видели, но имеют его номер телефона. По нему Ахмет любые ссоры с Еленой отрицает.

Второй причиной депрессии могли быть родители, которые не воспринимали связь дочери с иностранцем. "Я хотела, чтобы она работала, чтобы она была человеком. Она 13 лет работала. Ездила по курортам, туда-сюда, ребенка брала. А так получается, что ребенок оставался дома. Как-никак, бабушка, дедушка – это не мама", - объясняет мать Елены Нестерук Лидия Прискоко.

Родственники убеждены, что поехать в Египет Елена не могла, ведь дома оставила оба загранпаспорта. В полиции по факту исчезновения киевлянки открыли уголовное производство, правда деталей расследования не разглашают.

Как сообщал УНИАН, ранее на Николаевщине служебный пес нашел пропавшего ребенка, готовящегося к самоубийству.