На Днепропетровщине задержали мужчину, который выстрелил полицейскому в лицо

Правоохранителя госпитализировали, он находится в состоянии средней тяжести.

В Павлограде на Днепропетровщине правоохранители задержали 36-летнего местного жителя, который стрелял в полицейского, ранив его в лицо.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, инцидент произошел 16 июня на одной из центральных улиц Павлограда.

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«Внимание оперуполномоченных привлек водитель автомобиля «Газель», который держал за спиной пистолет. Мужчина вышел из автомобиля и направился в сторону людей, находившихся на остановке общественного транспорта. Когда неизвестный направил оружие в сторону людей, полицейские приказали ему остановиться, на что мужчина не отреагировал. При задержании злоумышленника, он выстрелил полицейскому в лицо. Раненного полицейского направили в больницу», - говорится в сообщении.

Сейчас он находится в состоянии средней тяжести. Остальные люди не пострадали.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Изъятый пистолет направлен на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).