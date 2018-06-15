"Сила" Венской конвенции: в Киеве пойманный пьяным за рулем консул РФ просто ушел с места (фото)

Дождавшись, пока патрульные оформят рапорты, наглый дипломат просто ушел с места.

Руководителя консульского отдела РФ в Украины застали пьяным за рулем, но полицейские вынуждены были его отпустить из-за Венской конвенции.

Читайте такжеВ Киеве атташе российского посольства сбил женщину на пешеходном переходе - СМИ

Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество «Киев Оперативный».

Сообщается, что сегодня ночью российский консул выпил в грузинском ресторане Чачапури, после чего сел за руль служебного Volkswagen (#D001199). Он был остановлен инспекторами патрульной полиции на улице Борщаговской, от тестов отказался и лишь улыбался.

Как отмечают в сообществе, из-за Венской конвенции протокол на дипломата составлять нельзя, как и эвакуировать брошенный им автомобиль, хотя он и мешает другим участникам дорожного движения.

«Поэтому, дождавшись, пока патрульные оформят рапорты - он просто ушел с места. Вот такое оно - «справедливое законодательство», – резюмировали в сообществе.