Полиция проверяет информацию о заминировании Соломенского райсуда Киева

В то же время, на официальном сайте суда сообщается, что здание суда является непригодным для работы из-за пожара, хотя в пожарной службе Киева эту информацию опровергли.

Национальная полиция проверяет информацию о заминировании Соломенского районного суда города Киева.

Об этом сообщила пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева.

Она отметила, что поступила информация о заминировании суда.

«В настоящее время эта информация проверяется», - сообщила пресс-офицер.

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В то же время, на официальном сайте суда заявили о пожаре в помещении учреждения.

«В связи с пожаром здание суда по адресу: г. Киев, ул. Максима Кривоноса, 25 непригодно для работы! Прием исковых заявлений, ходатайств, жалоб и других документов осуществляется общей канцелярией суда в помещении по адресу: г. Киев, ул. Полковника Шутова, 1», - говорится в сообщении.

В то же время, в пожарной службе Киева информацию о пожаре опровергли.