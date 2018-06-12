Жителя Измаила, который напал на 11-летнюю девочку на улице, приговорили к 10 годам тюрьмы

Злоумышленник догнал ребенка возле забора воинской части и, убедившись в отсутствии свидетелей, схватил за лицо, повалил на землю и пытался изнасиловать. Девочке удалось вырваться и убежать.

В городе Измаиле Одесской области к 10 годам тюрьмы приговорен местный житель, который в декабре 2017 года пытался изнасиловать 11-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, сотрудники Измаильской местной прокуратуры поддерживали публичное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого накануне мужчина признан виновным в попытке изнасилования ребенка.

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«В судебном заседании обвиняемый вину не признал. Прокурор-обвинитель по делу доказал вину насильника в полном объеме и судом назначена максимальная мера наказания, предусмотренная законом, - 10 лет заключения», - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в декабре прошлого года житель Измаила, передвигаясь в вечернее время по ул. Нахимова, увидел малолетнюю девочку, которая возвращалась с занятий танцами. Злоумышленник догнал ребенка возле забора воинской части и, убедившись в отсутствии свидетелей, схватил за лицо, повалил на землю и пытался изнасиловать. Девочке удалось вырваться и убежать. Сотрудники Измаильского отдела полиции задержали причастного к совершению преступления в этот же день.

Как сообщал УНИАН, в Харькове ранее судимый за педофилию мужчина двое суток удерживал и растлевал 9-летнюю девочку.