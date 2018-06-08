В зоне отчуждения снова горит сухая трава
Согласно информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 8 июня в 13 час. 17 мин. в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Копачев произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.
Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.
Согласно сообщению, по состоянию на 14 час. 04 мин. пожар локализован на площади 0,8 га.
К тушению пожара были привлечены 7 ед. техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 ед. техники и 15 человек личного состава.
«Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет Ми-8) находится в готовности к привлечению», - говорится также в сообщении.
Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.
Согласно обнародованной информации, радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС - без изменений.
«Никакой угрозы персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент нет», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, вчера спасатели доложили, что лесной пожар в Чернобыльской зоне в 17.50 был ликвидирован.
Возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га в зоне отчуждения произошло 5 июня в 10.10. Горела территория неподалеку от захороненного в 1986 году села Копачи Иванковского района Киевской области.
В частности, авиацией ГСЧС с начала работ по тушению пожара было осуществлено 69 сбросов воды (318 тонн).
Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке АЭС находится в пределах нормы, информировали вчера в ГСЧС.