В зоне отчуждения снова горит сухая трава

Пожар локализован на площади 0,8 га, сообщили в Госинспекции ядерного регулирования.

Согласно информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 8 июня в 13 час. 17 мин. в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Копачев произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

Согласно сообщению, по состоянию на 14 час. 04 мин. пожар локализован на площади 0,8 га.

К тушению пожара были привлечены 7 ед. техники и 35 человек, из них от ГСЧС 4 ед. техники и 15 человек личного состава.

«Авиация ГСЧС (АН-32П и вертолет Ми-8) находится в готовности к привлечению», - говорится также в сообщении.

Координацию мероприятий по тушению пожара осуществляет оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Киевской области.

Согласно обнародованной информации, радиационный фон на площадке ГСП ЧАЭС - без изменений.

«Никакой угрозы персоналу ядерных установок ГСП ЧАЭС на данный момент нет», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Чернобыльской зоне спасатели все еще тушат два очага пожара площадью 1,5 гектара (видео)

Как сообщал УНИАН, вчера спасатели доложили, что лесной пожар в Чернобыльской зоне в 17.50 был ликвидирован.

Возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га в зоне отчуждения произошло 5 июня в 10.10. Горела территория неподалеку от захороненного в 1986 году села Копачи Иванковского района Киевской области.

В частности, авиацией ГСЧС с начала работ по тушению пожара было осуществлено 69 сбросов воды (318 тонн).

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке АЭС находится в пределах нормы, информировали вчера в ГСЧС.