В Николаеве пьяные морпехи избили волонтера

19:23, 05 июня 2018
Происшествия
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Морпехов уволят / фото inshe.tv

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"В Николаеве на одном из волонтерских постов на железнодорожном вокзале двое военнослужащих во внеслужебное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили драку с дежурным волонтерского поста, в ходе которой пострадало гражданское лицо", - говорится в сообщении командования 36-й отдельной бригады морской пехоты, в которой эти военные служат.

По факту данного правонарушения назначено служебное расследование. Информация относительно нарушителей предоставлена полиции и Военной службе правопорядка.

"В рамках дисциплинарного воздействия командиром части на правонарушителей наложено взыскание "Увольнение с военной службы по служебному несоответствию", которое реализуется в ближайшее время", - добавили они.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе во время операции Объединенных сил исчез морской пехотинец.

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Теги: #драка#Николаев#морпехи