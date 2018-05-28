На Донбассе в ходе операции Объединенных сил пропал морской пехотинец

Военнослужащий операции Объединенных сил пропал после короткого боестолкновения на Мариупольском направлении, отметили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты.

Во время боя на Мариупольском направлении пропал военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты, принимающей участие в операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом вечером 27 мая проинформировали в Facebook бригады.

"Во время короткого боестолкновения на Мариупольском направлении враг понес потери – двух уничтожили и одного ранили. В то же время, судьба одного военнослужащего ООС пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", – говорится в сообщении.