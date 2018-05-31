У нардепа Гончаренко в Киеве украли три велосипеда

Украли велосипед самого депутата, его жены и ребенка.

У народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексея Гончаренко этой ночью укралди три велосипеда.

Об этом сам депутат сообщил на странице в Facebook.

Читайте такжеВ Кривом Роге неизвестные напали на депутата горсовета, объявлен план "Перехват" (фото)

"Сегодня ночью вскрыли мой гараж. Искали наверное депутатскую машину. Но, облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато были 3 велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский", - сообщил Гончаренко.

"Но, наверное, воры теперь стали добрыми. Помните, как в классическом мультфильме. «Это я раньше чего злой был, потому что у меня велосипеда не было", - пошутил депутат.

Как сообщал УНИАН, из-под суда угнали мотоцикл брата нардепа Найема.