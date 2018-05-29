В Киеве "заминировали" рынок, эвакуированы около тысячи человек

В ходе проверки никаких опасных предметов не обнаружено.

В 11:15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке по улице Попудренко в Деснянском районе столицы.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, по указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнических служб, кинологи со служебными собаками и спасатели. С места происшествия эвакуировали около тысячи человек.

После проверки рынок возобновил работу. Никаких опасных предметов не обнаружено.

Полиция устанавливает личность человека, сообщившего о заминировании. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предпологает до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, во Львове правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании сразу пяти бизнес-центров.