Столб огня и искры во все стороны: в Киеве ночью произошел крупный пожар у станции метро (видео)

По некоторым данным, горел расположенный среди остальных МАФов магазин "секонд-хенд".

В четверг, 24 мая, в Киеве возле станции метро "Академгородок" произошел масштабный пожар.

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Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

По некоторым данным, горел расположенный среди остальных МАФов магазин "секонд-хенд".

"Нет, это не МАФ с пиротехникой, это так сегодня ночью горел секонд-хенд на Академгородке. Горело от метро и аж до "Novus", – пишут в сети.

О потерпевших в результате инцидента не сообщается.

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