Столб огня и искры во все стороны: в Киеве ночью произошел крупный пожар у станции метро (видео)
10:34, 24 мая 2018Происшествия
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По некоторым данным, горел расположенный среди остальных МАФов магазин "секонд-хенд".
О потерпевших в результате инцидента не сообщается / скриншот
В четверг, 24 мая, в Киеве возле станции метро "Академгородок" произошел масштабный пожар.
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Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".
По некоторым данным, горел расположенный среди остальных МАФов магазин "секонд-хенд".
"Нет, это не МАФ с пиротехникой, это так сегодня ночью горел секонд-хенд на Академгородке. Горело от метро и аж до "Novus", – пишут в сети.
О потерпевших в результате инцидента не сообщается.
Пожар на "Академгородке"
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