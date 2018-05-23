В Украине проверили ТЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово, выявили более 167 тысяч нарушений

По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, по состоянию на сегодняшний день проверено 13 360, то есть 41% из запланированных объектов.

В рамках масштабной проверки торговых центров, кинотеатров, других мест массового скопления людей выяснилось, что более 45% проверенных торговых центров не полностью оборудованы системами противопожарной защиты, или же эти системы находятся в нерабочем состоянии и не обслуживаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин во время заседания правительства.

По его словам, кроме общих нарушений режимного характера, существуют и системные проблемы.

Читайте такжеВ Украине хотят закрыть 16 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности

"Так, в каждом восьмом ТРЦ выявлены нарушения по содержанию путей эвакуации, более 30% ТРЦ не в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения, более 45% недооборудованы системами противопожарной защиты и данные системы находятся в нерабочем состоянии и не обслуживаются. Среди направленных в суд материалов относительно приостановки объектов внимание вопросам безопасности практически не уделяется в ТЦ "Sun city" в Харькове, в ТЦ "Марципан" в Тернополе, в супермаркете "Наш край" в городе Здолбунов Винницкой области, в универмаге "Детский мир" и ТЦ "Магелан" в Киеве, в ТЦ "Вавилон" в Днепре, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты и оповещения годами остаются в нерабочем состоянии", - сказал руководитель ГСЧС.

По его словам, проверку всех объектов планируют завершить до конца июня, в крайнем случае - в первые две недели июля.

Как сообщал УНИАН, 28 марта Кабинет министров поручил Госслужбе по чрезвычайным ситуациям совместно с другими ведомствами, местными органами власти провести масштабные проверки торговых центров, кинотеатров, других мест массового скопления людей.

Проверка, проведение которой было обусловлено масштабным пожаром в российском Кемерово, началась 30 марта.

На сегодняшний день проверено 13360 объектов, то есть 41%, из запланированных объектов, в том числе 10 720 дошкольных и школьных учреждений, 500 больниц со стационарным лечением, 2140 ТРЦ и объектов досуга.

В Украине проверка объектов началась 30 марта. Ее проведение было обусловлено масштабным пожаром в российском Кемерово, который унес жизни 64 человек.