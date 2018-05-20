Убегая от полиции: в Сумской области в результате ДТП погибли парень и беременная девушка (фото)

05:38, 20 мая 2018
Происшествия
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В Сумской области BMW на большой скорости въехал в микроавтобус / фото dtp.kiev.ua

Как сообщает dtp.kiev.ua, беременная девушка-пассажир и водитель BMW погибли, скрываясь от погони полиции. Водитель грубо нарушал ПДД и не останавливался на требование полицейских. Спустя несколько минут легковушка столкнулась с микроавтобусом.

Водитель автобуса находится в больнице в тяжелом состоянии. Парень и девушка, тела которых из покореженного автомобиля доставали спасатели, погибли на месте.

Как сообщал УНИАН, 18 мая на Днепропетровщине произошло ДТП с участием автобуса и грузовика, пострадали 22 человека.

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Теги: #ДТП#Сумская область