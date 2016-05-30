На свалке возле Львова трое спасателей оказались под завалами (фото, видео)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил руководитель пресс-центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

По его словам, после ликвидации пожара на территории Грибовичской свалки спасатели проводили осмотр территории с целью выявления возможных новых очагов огня. Внезапно произошел обвал бытовых отходов, под которым находятся трое работников ГСЧС. В настоящее время продолжаются спасательные работы по выявлению и высвобождению пострадавших.

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Причиной обвала могла стать подземная полость, выгоревшая при пожаре.

В настоящее время на месте происшествия работают подразделения спасательных служб.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром спасатели ликвидировали масштабный пожар на свалке в селе Великие Грибовичи Жовковского района возле Львова.