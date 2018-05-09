"Чтобы не лез, куда не нужно": на Закарпатье неизвестные забросили в багажник машины пограничника и угрожали ему

Злоумышленники вывезли правоохранителя на берег реки, где под физическим давлением предупредили, чтобы он «не лез туда, куда не нужно лезть».

На Закарпатье неизвестные забросили в багажник машины пограничника и угрожали ему.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

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В частности, сообщается, что сотрудники ГПСУ активно противодействуют правонарушениям на государственной границе Украины. Именно из-за неоднократного задержания партий контрабандных товаров, групп незаконных мигрантов и правонарушителей, пытающихся осуществлять противоправную деятельность, довольно часто злоумышленники пытаются оказать давление на пограничников.

«Очередной случай произошел вчера вечером в населенном пункте Богдан, на Закарпатье. Неизвестные схватили сотрудника пограничного ведомства, забросили его в багажник автомобиля и вывезли на берег реки, где под физическим давлением предупредили, чтобы он «не лез туда, куда не нужно лезть». Не исключено, что этому предшествовали действия охранника границы по эффективному противодействию незаконной деятельности правонарушителей на государственной границе», - говорится в сообщении.

По этому факту для внесения в ЕРДР были проинформированы сотрудники Национальной полиции в Закарпатской области.

Как сообщал УНИАН, в Киеве директора Россотрудничества облили зеленкой и нечистотами.