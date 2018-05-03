Взрывы в Балаклее: загорелся склад на военной базе, дорога к воинской части перекрыта - СМИ

На Харьковщине во время плановой ликвидации снарядов вспыхнули склады. По словам очевидца, интенсивность взрывов - до нескольких в минуту.

В Балаклее в Харьковской области из-за взрыва срочно перекрыли дорогу к военной базе. Кроме того, из-за взрыва загорелся один из складов на территории военной базы.

Об этом ТСН.ua сообщил собственный источник. По словам очевидца, интенсивность взрывов - до нескольких в минуту.

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Ранее сообщалось, что в городе Балаклея Харьковской области на территории военного арсенала взрываются боеприпасы.

В Генштабе сообщили, что пожар возник в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались.