На Закарпатье мужчина пытался незаконно вывезти за границу пятилетнюю девочку (видео)

Ребенка пытались перевезти через границу, накрыв его одеялом и сумкой с вещами.

Попытку незаконного вывоза из Украины малолетнего ребенка предотвратили вчера пограничники Мукачевского отряда в пункте пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Согласно сообщению, во время проведения углубленного осмотра автомобиля «Фольксваген», которым на выезд из Украины следовали пять человек, пограничники обнаружили спрятанную девочку в возрасте 5 лет.

«Ребенок был накрыт одеялом, а сверху лежала сумка с вещами. Девочка имела при себе биометрический паспорт гражданки Украины, который не был предоставлен пограничникам при проведении паспортного контроля лиц», - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, фамилия девочки не совпадала с фамилией мужчины, назвавшегося ее отцом. К тому же никаких разрешительных документов на вывоз ребенка за границу от матери не было. Мужчина не имел и свидетельства о рождении ребенка, которое могло подтвердить отцовство.

О данном факте были проинформированы представители Национальной полиции. Сейчас выясняются все обстоятельства незаконного вывоза ребенка за границу.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пограничники обнаружили у гражданина в обуви 25 тыс. евро наличными.