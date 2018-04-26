В Тернопольской области мотоциклист сбил 5-летнего ребенка

Мальчика после оказания помощи отпустили, у водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя.

В Чорткове 5-летний мальчик оказался под колесами мотоцикла.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла 25 апреля около 19:00 в Чорткове.

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При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что мальчик оказался под колесами мотоцикла, которым управлял местный житель, 1988 года рождения.

В ДТП ребенок получил убойную травму головы и гематому. Мальчика доставили в больницу.

У водителя взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Ребенка после оказания медпомощи отпустили. Продолжается следствие.

Как сообщал УНИАН, на Львовщине прокурор Мостиской районной прокуратуры совершил наезд на местного жителя. От полученных травм пешеход – мужчина 1954 года рождения - погиб на месте.