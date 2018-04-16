В Киеве возле скандального "дома Арбузова" произошла стрельба, есть пострадавшие (фото)

Во время очередного конфликта в доме возле "Академгородка" прозвучало несколько выстрелов, пострадали двое людей, полиция открыла уголовное производство.

В Святошинском районе города Киева во время конфликта в доме на ул. Обуховская прозвучало несколько выстрелов, пострадали два человека.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в. Киеве.

"На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в доме на улице Обуховской слышны выстрелы. На вызов немедленно выехали патрульные наряды, следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. Участников конфликта для выяснения обстоятельств и причин инцидента доставляют в управление полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выстрелы прозвучали в результате конфликта между супругами. Оба из них пострадали, один из них госпитализирован.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Арестованный в рамках уголовного производства дом приписывают экс-вице-премьеру Сергею Арбузову. В нем полулегально проживают переселенцы из Донбасса и атошники из разных батальонов.

Из-за этого дома 21 октября прошлого года разгорелся конфликт между лидером "движения ОУН" Николаем Коханивским и Русланом Качмалой (Рем). Последний добивался выселения людей Коханивского из дома, утверждая, что среди них есть наркоманы. Кохановский выстрелил в него из травматического пистолета.

В ночь на 26 октября в доме по Обуховской, 60 произошел сильный пожар.

Коханивский сообщил, что причиной конфликта стала попытка "рейдерского захвата" при участии титушек.