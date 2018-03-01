Ночной домашний арест без браслета: суд смягчил Коханивскому меру пресечения

Коханивский ходатайствовал о возвращении обвинительного акта прокурору, прокурор - о круглосуточном домашнем аресте Коханивского.

28 февраля в Святошинском районном суде города Киева состоялось подготовительное судебное заседание по делу командира добровольческого батальона "ОУН" Николая Коханивского. Суд применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста в определенное время суток без применения электронных средств контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Святошинского районного суда города Киева. Обвинительный акт в отношении Кохановского, согласно которому тот обвиняется по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), поступил в суд еще 18 декабря 2017 г., после чего судебные заседания пять раз откладывались на другую дату из-за неявки потерпевшего и защитников обвиняемого до суда.

Во время подготовительного судебного заседания 28 февраля 2018 г. обвиняемый и его защитники-адвокаты заявили ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору в связи с его несоответствием требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте такжеВ Киеве горел "дом Арбузова", из-за которого произошел конфликт между Коханивским и Качмалой (видео)Прокурор ходатайствовал перед судом об избрании Коханивскому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронных средств контроля по месту жительства.

Заслушав позиции обеих сторон, суд пришел к выводу о соответствии обвинительного акта требованиям УПК Украины и возможности перехода к стадии судебного разбирательства. Судебное рассмотрение назначено на 5 марта 2018 г.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Коханивского 21 октября 2017 года в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалой (позывной «Рэм»). Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

22 октября Коханивскому сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

23 октября суд перенес заседание на 09:00 24 октября. Защита Коханивского заявила, что к тому времени закончится срок предварительного задержания и полиция не имеет права конвоировать его снова в изолятор. Это стало причиной того, что группа сторонников Коханивского забаррикадировалась в зале заседания в Святошинском районном суде Киева, где и рассматривался вопрос об избрании ему меры пресечения.

25 октября Святошинский районный суд Киева установил меру пресечения для Коханивского в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет, сдать паспорта и по первому вызову являться к следователю.