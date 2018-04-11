Не "устал", а на ремонте: КГГА опровергли инфрмацию о обрушении путепровода на Выдубичах

На путепроводе проводится плановый ремонт эстакадных швов.

Возле станции метро "Выдубичи" обвалилась часть путепровода. На дороге образовалась большая дыра.

Об этом сообщили в группе "Киев оперативный" в Facebook. В сообществе отметили, что не смотря на аварийное состояние, по другой половине путепровода продолжает ездить транспорт.

Однако в КГГА опровергли эту информацию. Там сообщили, что на эстакадном съезде с Южного моста проводится плановый ремонт деформационных швов, которые и изображены на фото.

В КГГА заверили, что никакой опасности для участников движения ремонтные работы не несут.

Как сообщал УНИАН, в январе СМИ сообщали, что обрушилась часть путепровода на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, на котором сейчас проходят ремонтные работы. Однако в "Киевавтодоре" опровергли эту информацию, рассказав, что в результате ДТП была повреждена временная металическая конструкция, установленная для ремонта.