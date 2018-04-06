На голову надели черные пакеты: в центре Киева похитили иностранцев
16:08, 06 апреля 2018Происшествия
528
В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты.
ЧП произошло на ул. Антоновича в Голосеевском районе / Гугл карты
В Киеве в Голосеевском районе неизвестные похитили 32-летнего предпринимателя вместе с 25-летней девушкой, оба – граждане Китая.
Преступление произошло вечером 5 апреля на ул. Антоновича, передает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники.
Читайте такжеВ Одесской области выстрелы в воздух предотвратили линчевание
Неизвестные подбежали к иностранцами и затолкали их в автомобиль Chevrolet. В салоне машины мужчине и женщине на голову надели черные пакеты, после чего автомобиль скрылся с места происшествия.
Преступники отвезли своих жертв в Боярку Киево-Святошинского района, где у иностранцев отобрали документы, мобильные телефоны, и около $10 тыс., после чего отпустили.
Как сообщал УНИАН, в Хмельницком будут судить группу злоумышленников, которые с целью ограбления подсыпали своим жертвам психотропные препараты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter