"Укроп и фашист": появились подробности жестокого избиения украинца в Крыму (фото, видео)

Крыничный не скрывал свою национальную принадлежность и отказывался оформлять российский паспорт.

Стала известна личность нападавшего на жителя Ялты Игоря Крыничного из-за украинской символики на автомобиле.

Это член прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Мгер Погосян. Об этом сообщается в Twitter "КРЫМского бандеровца".

"Инфа о нападавшем: Погосян Мгер Артемович, уроженец Армении, 15.03.1988 года рождения. Проживает в Ялте на улице Садовая, дом 82, кв. 4. "Ночной волк!", - говорится в сообщении.

Вчера сообщал об избиении в Ялте патриота Игоря Криничного https://t.co/ogxOSr5qDp

Инфа о нападавшем: Погосян Мгер Артемович, уроженец Армении, 15.03.1988 г.р. Проживает в Ялте на ул. Садовая, дом 82, кв. 4. "НОЧНОЙ ВОЛК!"

ВК https://t.co/8Jn9gVlblb

ФБ https://t.co/Edi6Bzh7hkpic.twitter.com/9wE8fJHSPc — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) April 4, 2018

Как сообщал УНИАН, в аннексированном Крыму двое мужчин жестоко избили украинца Игоря Крыничного из-за украинской символики на его автомобиле.

Сам Крыничный в видео отметил, что избивший его мужчина каждый день приходил и плевал на его машину.

"Каждый день приходит и плюет на мою машину. Я у него спросил – зачем он это делает. На что он мне ответил – потому, что я "укроп и фашист". Вот последствия", - рассказал он.