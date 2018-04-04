"Укроп и фашист": появились подробности жестокого избиения украинца в Крыму (фото, видео)

21:27, 04 апреля 2018
Происшествия
1484
Украинца избили за украинскую символику / Скриншот

Это член прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Мгер Погосян. Об этом сообщается в Twitter "КРЫМского бандеровца".

"Инфа о нападавшем: Погосян Мгер Артемович, уроженец Армении, 15.03.1988 года рождения. Проживает в Ялте на улице Садовая, дом 82, кв. 4. "Ночной волк!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в аннексированном Крыму двое мужчин жестоко избили украинца Игоря Крыничного из-за украинской символики на его автомобиле.

Сам Крыничный в видео отметил, что избивший его мужчина каждый день приходил и плевал на его машину.

"Каждый день приходит и плюет на мою машину. Я у него спросил – зачем он это делает. На что он мне ответил – потому, что я "укроп и фашист". Вот последствия", - рассказал он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#украинец#избиение