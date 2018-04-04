"Укроп и фашист": появились подробности жестокого избиения украинца в Крыму (фото, видео)
Стала известна личность нападавшего на жителя Ялты Игоря Крыничного из-за украинской символики на автомобиле.
Это член прокремлевского байкерского клуба "Ночные волки" Мгер Погосян. Об этом сообщается в Twitter "КРЫМского бандеровца".
"Инфа о нападавшем: Погосян Мгер Артемович, уроженец Армении, 15.03.1988 года рождения. Проживает в Ялте на улице Садовая, дом 82, кв. 4. "Ночной волк!", - говорится в сообщении.
Вчера сообщал об избиении в Ялте патриота Игоря Криничного https://t.co/ogxOSr5qDp— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) April 4, 2018
Инфа о нападавшем: Погосян Мгер Артемович, уроженец Армении, 15.03.1988 г.р. Проживает в Ялте на ул. Садовая, дом 82, кв. 4. "НОЧНОЙ ВОЛК!"
ВК https://t.co/8Jn9gVlblb
ФБ https://t.co/Edi6Bzh7hkpic.twitter.com/9wE8fJHSPc
Как сообщал УНИАН, в аннексированном Крыму двое мужчин жестоко избили украинца Игоря Крыничного из-за украинской символики на его автомобиле.
Сам Крыничный в видео отметил, что избивший его мужчина каждый день приходил и плевал на его машину.
"Каждый день приходит и плюет на мою машину. Я у него спросил – зачем он это делает. На что он мне ответил – потому, что я "укроп и фашист". Вот последствия", - рассказал он.