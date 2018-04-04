В Харькове произошло ДТП с участием "скорой", есть погибшие (фото, видео)

В результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты".

В Харькове во вторник, 4 апреля, около 22:25 на ул. Деревянко перед Алексеевским мостом произошло ДТП с участием автомобиля "скорой".

В результате аварии погибли два человека, еще три получили травмы, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

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"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Славута" во время движения зацепил легковушки "Део Ланос" и "Шевроле" и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной "скорой помощи" "Рено"", - говорится в сообщении полиции.

В то же время, в сюжете ТСН сообщается, что по предварительной информации, легковушка "Славута" двигался по дороге, пошел на обгон, не справился с управлением и влетел лоб в лоб в "скорую".

В полиции отметили, что в результате ДТП на месте погибли мужчина и женщина - водитель и пассажир "Славуты". Три человек, находившиеся в скорой, предварительно фельдшер, врач и пациент, получили различные травмы.

"Когда машины столкнулись, то спровоцировали аварии еще трех машин. Их водители и пассажиры живы и целы", - добавили в сюжете ТСН.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности погибших и пострадавших, а также все обстоятельства аварии.