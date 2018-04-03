Суд в Харькове начал рассматривать дело парня, который насмерть сбил пешехода (видео)

11:24, 03 апреля 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Родственники погибшего на суд не пришли, хотя после самой трагедии уверяли - хотят правосудия и жесточайшего наказания для водителя, говорится в сюжете ТСН.

Ранее семья погибшего парня уверяла, что деньги от семьи Енгибаряна не возьмет, но сейчас ее позиция изменилась - они взяли компенсацию от виновника аварии. Сумму стороны не уточняют.

Защита будет просить суд проводить заседание в закрытом режиме.

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Теги: #суд#ДТП#Харьков