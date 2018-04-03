Суд в Харькове начал рассматривать дело парня, который насмерть сбил пешехода (видео)

Родственники погибшего на суд не пришли, хотя уверяли, что хотят правосудия и жесточайшего наказания для водителя.

Тигран Енгибарян в январе за рулем собственного автомобиля на переходе сбил на год младшего пешехода. 17-летний парень пытался перебежать дорогу, когда машины уже начали движение. Чтобы его пропустить, притормозили все водители, кроме одного - Енгибарян на большой скорости сбил парня и скрылся с места аварии.

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Родственники погибшего на суд не пришли, хотя после самой трагедии уверяли - хотят правосудия и жесточайшего наказания для водителя, говорится в сюжете ТСН.

Ранее семья погибшего парня уверяла, что деньги от семьи Енгибаряна не возьмет, но сейчас ее позиция изменилась - они взяли компенсацию от виновника аварии. Сумму стороны не уточняют.

Защита будет просить суд проводить заседание в закрытом режиме.