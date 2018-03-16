Кровавое ДТП в Харькове: в обвинительном акте не установлена точная скорость, с которой двигался Lexus Зайцевой

Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в безопасности своего движения.

Адвокат одного из обвиняемых в деле о резонансном ДТП в Харькове Геннадия Дронова Сергей Перепелица обратил внимание, что в обвинительном акте не установлена скорость, с которой двигался автомобиль Елены Зайцевой.

Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик подтверждает, что точная скорость действительно не установлена, в обвинительном акте указано, что автомобиль Lexus двигался с превышенной скоростью, не меньше 80 км в час. Но она считает, что это уже правонарушение и этого достаточно, передает "Громадське радіо".

"Действительно, эксперты не установили с точностью до одного километра скорость автомобиля Зайцевой. Но тем не менее, у нас есть правила дорожного движения, на тот момент, когда было совершено ДТП, говорили нам, что автомобиль имел право двигаться со скоростью не более 60 км/ч. +20 км – это все равно значительное превышение скорости. По большому счету – а на что влияет конкретная скорость автомобиля? Мы установили факт нарушения, и он есть в обвинительном акте, он вменяется в вину и человек будет за это отвечать перед судом. Прокуроры просили экспертов установить точную скорость автомобиля, но даже, если у экспертов не получилось установить скорость с точностью до одного км, то это не означает, что кто-то не доработал и дело развалится. У нас есть экспертиза и мы уверены в своей обвинительной позиции", — заявляет Дубовик.

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Перепелица считает, что установить точную скорость автомобиля – принципиально важно.

"В любом транспортном происшествии установить скорость автомобиля - очень важная составляющая. Принципиально это то, что Дронову инкриминируют то, что он перед началом движения не убедился в безопасности своего движения. Но тут вопрос: он убедился в опасности автомобиля Lexus, который двигался со скоростью 80 км/ч или 150 км/ч? Это очень принципиальная разница, чтобы установить, была ли у него возможность вообще увидеть такую ​​опасность. Потому что в случае, когда автомобиль движется со скоростью 120 км/ч, он за 1 секунду проезжает определенное расстояние. И когда Дронов увидел тот автомобиль, на расстоянии он был? На расстоянии 20 метров или 150 метров? Если это расстояние 150 метров, то какая же это опасность?", - заявил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.