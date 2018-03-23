Полиция проводит следственные действия в штабе "Нацкорпуса" в Киеве (фото, видео)

10:29, 23 марта 2018
Политика
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На территории завода - следственные действия / фото УП

Об этом сообщил руководитель штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов.

"Хаб, свободное помещение, помещение для досуга, работы общественной организации гражданского корпуса "Азов" и собраний других общественных организаций, которые находятся в азовском движении и сотрудничают с азовским движением, были сегодня заблокированы. Работа у нас не началась, правоохранительные органы сломали все абсолютно двери, которые были в помещении", - заявил он.

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"Сейчас на территории " АТЕКа", на территории нашего помещения находятся более 150 человек бывшего "Беркута" и более 200 человек в штатском и в полицейской одежде, которые выполняют здесь какие-то следственные действия. Объяснений никаких не дают. Все с автоматами", - добавил Кудряшов.

При этом, на официальной странице в Facebook отмечается, что на территории "АТЕКа" проходят следственные действия именно в центральном штабе политической партии "Национальный Корпус".

По словам Кудряшова, один из дальнейших планов - возможно, перекрыть дорогу в знак протеста.

В комментарии УНИАН пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил, что на территории завода "АТЕК" полиция проводит следственные действия.

"Главное следственное управление Национальной полиции, Департамент защиты экономики и Департамент внутренней безопасности, проводят следственные действия на основании санкции суда", - сказал Тракало, уточнив, что подробная информация об этом событии будет в ближайшее время.

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Теги: #полиция#Киев#Нацкорпус