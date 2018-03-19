На Волыни повесился шестнадцатилетний парень

По предварительной версии, подросток совершил самоубийство.

На Волыни в селе Чаруков Луцкого района найден повешенным подросток.

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Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, 16-летнего парня нашли мертвым в приусадебном здании, сегодня, 19 марта.

Как отмечается, он учился в одном из колледжей Луцка.

Предварительная версия – самоубийство. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе Киева на территории недостроя нашли тело молодой девушки. По предварительной информации, она находилась в розыске.