Кровавое убийство матери троих детей в Фастове заказали за $12 тысяч

Исполнитель убийства подстерег женщину, направлявшуюся в садик за трёхлетним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения.

Правоохранители раскрыли дерзкое убийство в городе Фастов Киевской области женщины, которая унаследовала бизнес-предприятие своего мужа, совершенное по заказу - заказчики и исполнители задержаны.

Как говорится на сайте областной прокуратуры, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

По его словам, основанием для убийства 42-летней потерпевшей стало то, что после смерти её мужа у нее остался его бизнес. Желая отобрать указанный бизнес, заказчица нашла исполнителя, который за 12 тысяч долларов согласился убить женщину - многодетную мать.

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«Во вторник, 13 марта, исполнитель заказного убийства подстерег женщину, направлявшуюся в садик за трёхлетним сыном, и ножом нанес ей 24 ранения, после чего покинул место происшествия. Благодаря принятым мерам прокуратуры Киевской области и полиции удалось установить лиц, причастных к убийству», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали исполнителя указанного преступления 1975 года, двух организаторов - 1963 г.р. и 1996 г.р., а также пособника 1996 г.р.

На сегодняшний день все задержанные уведомлены о подозрениях по ст.27, ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура Киевской области направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

Рассмотрение ходатайств состоится 17 марта в 12:00 в Фастовском районном суде.

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что получив 24-ножевых ранения Лилия Гордеева нашла в себе силы добраться до больницы, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.