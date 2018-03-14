Из-за оттепели украинские дороги превратились в реки (видео)

Местами глубина луж достигает 1,5 метра.

Из-за таяния снега дороги Украины превратились в водоемы. Местами образовались лужи глубиной до 1,5 метра.

О "утонувших" в лужах машинах сообщают в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook. Одна из таких ситуаций произошла сегодня на Харьковском шоссе.

"В новом озере Киева утонул BMW", - пишут в сообществе.

Вчера, по данным сообщества, в Киевской области между селами Тарасовка иКрюковщина "утонули" два автомобиля. Водителям приходилось вычерпывать воду из авто.

Как сообщал УНИАН, еще одно озеро образовалось на улице Фанерной в Дарницком районе Киева. Пользователи соцсетей рассказывают, что улицу подтапливает каждый год.