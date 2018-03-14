Из-за оттепели украинские дороги превратились в реки (видео)

14:47, 14 марта 2018
Происшествия
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Из-за оттепели украинские дороги превратились в реки / фото dtp.kiev.ua

О "утонувших" в лужах машинах сообщают в сообществе dtp.kiev.ua в Facebook. Одна из таких ситуаций произошла сегодня на Харьковском шоссе.

"В новом озере Киева утонул BMW", - пишут в сообществе.

Вчера, по данным сообщества, в Киевской области между селами Тарасовка иКрюковщина "утонули" два автомобиля. Водителям приходилось вычерпывать воду из авто.

Как сообщал УНИАН, еще одно озеро образовалось на улице Фанерной в Дарницком районе Киева. Пользователи соцсетей рассказывают, что улицу подтапливает каждый год.

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Теги: #Автомобильные дороги Украины#оттепель в Украине