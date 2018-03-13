В Дарницком районе Киева улица превратилась в озеро: в водоеме глохнут иномарки (видео)

12:47, 13 марта 2018
Происшествия
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В Дарницком районе нашли новое &quot;озеро&quot; / Facebook, dtp.kiev.ua

Читайте также"Масштабные горячие ванны": в Киеве возле "Каравана" улицу заливает кипятком (фото)Как сообщают киевляне на странице проекта dtp.kiev.ua на Facebook, в образовавшемся на месте дороги «озере» глохнут автомобили: только за сегодня в воде остановились по меньшей мере пять авто (среди которых – «элитный» BMW).

Скриншот

 По словам пользователей, улицу затапливает регулярно – после дождей или снега. И каждый раз в ней глохнут автомобили. При этом коммунальщики остаются в стороне от проблемы. 

О затоплении улицы Фанерной в Дарницком районе сообщалось в декабре прошлого года. Вследствие затопления улицы движение по ней было парализовано, а для его нормализации коммунальным службам пришлось откачивать воду. 

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Теги: #Киев#в Киеве затопило улицу