В Дарницком районе Киева улица превратилась в озеро: в водоеме глохнут иномарки (видео)

По словам киевлян, улицу затапливает регулярно, а коммунальные службы остаются в стороне.

Улицу Фанерную в Киеве (Дарницкий район) с наступлением оттепели затопило водой.

Читайте также"Масштабные горячие ванны": в Киеве возле "Каравана" улицу заливает кипятком (фото)Как сообщают киевляне на странице проекта dtp.kiev.ua на Facebook, в образовавшемся на месте дороги «озере» глохнут автомобили: только за сегодня в воде остановились по меньшей мере пять авто (среди которых – «элитный» BMW).

По словам пользователей, улицу затапливает регулярно – после дождей или снега. И каждый раз в ней глохнут автомобили. При этом коммунальщики остаются в стороне от проблемы.

О затоплении улицы Фанерной в Дарницком районе сообщалось в декабре прошлого года. Вследствие затопления улицы движение по ней было парализовано, а для его нормализации коммунальным службам пришлось откачивать воду.