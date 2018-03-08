В центре Киева напали на марш женщин: в ход шли зеленка и перцовые баллончики (видео)

Активисты пострадали от побоев, перцовых баллончиков и зеленки, часть из них написали заявления в полицию.

8 марта в центре Киева прошло несколько акций за права женщин и против гендерной дискриминации, которые в итоге слились в единый масштабный марш, количество участников доходило до 700 человек.

Как сообщает Информатор, Девушки и женщины прошлись до Михайловской площади, откуда отправились к КГГА, присоединившись к колонне марша «Годі терпіти!». Позже среди участниц марша появились провокаторы, начали вести себя агрессивно.

По состоянию на 17:00 известно о 5 активистах, которые пострадали от побоев, перцовых баллончиков и зеленки. Часть пострадавших написали заявления в полицию, сообщила Оксана Гузь, адвокат и активист марша.

«Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: «Ви хочете, щоб на вас зараз ще раз напали»? UPD. На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии (!) полиции», – пишет на своей страничке в Facebook один из очевидцев событий Максим Косатка.

Также приехавший из Краматорска журналист Богдан Новак сообщил, что ему брызнули в лицо перцовым баллончиком на входе в метро Майдан Независимости.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, на Бессарабской площади двух человек избили и облили зеленкой "представители правых группировок".

"На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной участницы баннер. Пострадавшие будут обращаться в полицию", - говорится в сообщении.

На данный момент марш уже завершен.