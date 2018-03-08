В центре Киева напали на марш женщин: в ход шли зеленка и перцовые баллончики (видео)

18:37, 08 марта 2018
Происшествия
3775 0
На феминисток напали сегодня в Киеве / фото Марш жінок 8 березня. Годі терпіти!, Facebook

Как сообщает Информатор, Девушки и женщины прошлись до Михайловской площади, откуда отправились к КГГА, присоединившись к колонне марша «Годі терпіти!».  Позже среди участниц марша появились провокаторы, начали вести себя агрессивно.

По состоянию на 17:00 известно о 5 активистах, которые пострадали от побоев, перцовых баллончиков и зеленки. Часть пострадавших написали заявления в полицию, сообщила Оксана Гузь, адвокат и активист марша.

«Одно из нападений на сегодняшний Марш. Здесь полиция советует феминисткам свернуть свой баннер, потому, что: «Ви хочете, щоб на вас зараз ще раз напали»? UPD. На ребят таки напали повторно. Правые силой выдрали баннер при полнейшем невмешательстве и содействии (!) полиции», – пишет на своей страничке в Facebook один из очевидцев событий Максим Косатка.

Также приехавший из Краматорска журналист Богдан Новак сообщил, что ему брызнули в лицо перцовым баллончиком на входе в метро Майдан Независимости.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, на Бессарабской площади двух человек избили и облили зеленкой "представители правых группировок".

"На Крещатике представители этих же групп отобрали у одной участницы баннер. Пострадавшие будут обращаться в полицию", - говорится в сообщении.

На данный момент марш уже завершен.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#нападение#8 марта