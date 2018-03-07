В Одессе из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали железнодорожный вокзал

В ходе обследования территории железнодорожного вокзала взрывоопасных предметов обнаружено не было.

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании с железнодорожного вокзала эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, 6 марта в 21.40 по спецлинии «102» в Приморский отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что железнодорожный вокзал заминирован.

С целью надлежащей проверки указанной информации на место происшествия были направлены наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологической службы. Были приняты меры по локализации места происшествия и эвакуации людей.

«В ходе обследования территории железнодорожного вокзала взрывоопасных предметов обнаружено не было. Во время проведения мероприятий были эвакуированы около 1,5 тыс. человек», - сообщили в главке.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса ("заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности").

Принимаются меры по установлению личности и привлечению к ответственности лица, совершившего указанное правонарушение.