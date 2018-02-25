Сигареты, предназначенные только для продажи в магазине беспошлинной торговли DUTY FREE, изъято.

Белорус пытался ввезти в Украину безакцизные сигареты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Сегодня, 25 февраля, пограничники отдела «Овруч» совместно с работниками Житомирской таможни в пункте пропуска «Выступовичи» обнаружили безакцизных сигаретах", - сказано в сообщении.

Читайте такжеНа Житомирщине СБУ блокировала контрабандную переправку в Украину сигарет (фото)

В ходе осмотра автомобиля «Мерседес» белорусской регистрации правоохранители обнаружили незначительное количество табачных изделий, которые 53-летний гражданин Беларуси, въезжая в Украину, пытался скрыть в салоне автомобиля среди личных вещей.

По данному факту иностранца привлечены к ответственности за нарушение таможенных правил. Сигареты, предназначенные только для продажи в магазине беспошлинной торговли DUTY FREE, изъято.