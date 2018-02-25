На Полтавщине спасатели сняли с дрейфующей льдины полсотни рыбаков
В Полтавской области спасатели сняли с дрейфующей льдины 50 рыбаков.
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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 24 февраля в 11.23 поступило сообщение о том, что возле с. Приднепрянское Кобелякского района в акватории Днепродзержинского водохранилища на дрейфующей льдине (на расстоянии около 2 км от берега) находятся 50 рыбаков.
"В 12:20 рыбаки сняты со льдины в удовлетворительном состоянии, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К спасательным работам были привлечены 8 спасателей, задействованы 2 единицы техники, 2 лодки, кроме того в операции принимали участие местные рыбаки на 2 аэроглиссерах.
Ведомство призывает украинцев не выходить на тонкий лед.
Как сообщал УНИАН, с начала года спасатели зафиксировали уже около 80 случаев гибели граждан на водных объектах страны.