Тонкий лед: с начала года на водных объектах погибли более 70 человек

Для предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды.

За прошедшую неделю зафиксировано 9 таких случаев. С начала 2018 года на водных объектах Украины погибли более 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«С начала года спасатели зафиксировали уже более 70 случаев гибели граждан на водных объектах страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий лед.

Как сообщал УНИАН, в Украине на прошлой неделе, с 12 по 18 февраля, на водных объектах погибли 9 человек.