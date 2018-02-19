Тонкий лед: с начала года на водных объектах погибли более 70 человек
10:34, 19 февраля 2018Общество
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Для предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды.
С начала года спасатели зафиксировали уже более 70 случаев гибели граждан / фото zt-rada.gov.ua
За прошедшую неделю зафиксировано 9 таких случаев. С начала 2018 года на водных объектах Украины погибли более 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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«С начала года спасатели зафиксировали уже более 70 случаев гибели граждан на водных объектах страны», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий лед.
Как сообщал УНИАН, в Украине на прошлой неделе, с 12 по 18 февраля, на водных объектах погибли 9 человек.
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