Тонкий лед: с начала года на водных объектах погибли более 70 человек

10:34, 19 февраля 2018
Общество
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С начала года спасатели зафиксировали уже более 70 случаев гибели граждан / фото zt-rada.gov.ua

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«С начала года спасатели зафиксировали уже более 70 случаев гибели граждан на водных объектах страны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для предупреждения несчастных случаев спасатели отправляются в профилактические рейды по замерзшим рекам и озерам, во время которых призывают украинцев не выходить на тонкий лед.

Как сообщал УНИАН, в Украине на прошлой неделе, с 12 по 18 февраля, на водных объектах погибли 9 человек.

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Теги: #ГСЧС Украины