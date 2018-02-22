В Черновцах разоблачили наркоторговцев с арсеналом оружия: зарабатывали около 30 тысяч гривен за день (фото, видео)

Во время обыска помимо наркотиков правоохранители изъяли шесть единиц огнестрельного оружия. Незаконный бизнес вели ранее судимые мужчины.

В Черновцах правоохранители задержали группу наркоторговцев в составе четырех человек, у которых изъяли наркотические вещества на сумму более 1 млн грн и оружие.

Читайте такжеУкраинец получил 10 лет тюрьмы за контрабанду кокаина из НидерландовКак сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, 21 февраля сотрудники управления противодействия преступности совместно со спецподразделением «КОРД» под процессуальным руководством прокуратуры Черновицкой области провели спецоперацию по задержанию группы наркоторговцев.

Полиция установила, что незаконный бизнес организовал ранее судимый 42-летний житель Заставновского района Черновицкой области. В состав группы входили еще трое жителей области в возрасте от 24 до 56 лет, которые ранее были судимы за тяжкие преступления.

Правоохранители во время проведения обыска одного из гаражных помещений, которое наркоторговцы обустроили под склад, изъяли 825 таблеток Subutex, 1 килограмм амфетамина и значительное количество каннабиса.

Кроме этого, в гараже полицейские нашли два автомата, два пистолета, два обреза охотничьих ружей, гранату с запалом, а также боеприпасы к указанному оружию.

«Каждый из злоумышленников выполнял свою роль в наркобизнесе. Кто-то занимался поставкой наркотиков, а кто-то их распространением. Сбывали наркотические вещества нарушители на территории Буковины. Зарабатывали торговцы около 30 тысяч гривень в день», - сообщили в пресс-службе.

Правоохранители задержали группу злоумышленников по ст. 208 Уголовного кодекса и поместили их в изолятор временного содержания. Следователи уже объявили им подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые наркотики и оружие направлены в Черновицкий научного-исследовательский экспертный криминалистический центр на экспертизу.

Сейчас правоохранители проверяют возможных сообщников задержанной группы, а также каналы поступления наркотических средств.