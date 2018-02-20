Скрывался год: полиция задержала мужчину, похитившего маршрутку и стрелявшего в полицейских (видео)

18:47, 20 февраля 2018 Происшествия 114

Сначала в Житомире нашли квартиру, где он обычно скрывался, а потом выследили и самого беглеца уже в столице.

Полиция задержала разбойника, который похитил маршрутку и обстрелял полицейских. Об этом говорится в сюжете ТСН. Он скрывался год. Сначала в Житомире нашли квартиру, где он обычно скрывался. А потом выследили и самого беглеца уже в столице. Взяли 30-летнего рецидивиста без единого выстрела, хотя сам он был вооружен. Читайте такжеВ Киеве вооруженный преступник-рецидивист похитил девушку, чтобы с ней помириться Ранее сообщалось, что в Харьковской области рецидивист при загадочных обстоятельствах открыл огонь по полицейским и застрелился

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