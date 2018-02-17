В центре Одессы трое вооруженных россиян с ножом накинулись на прохожего

25-летний одессит переходил дорогу на пешеходном переходе, когда из салона автомобиля выскочили трое мужчин и под предлогом того, что он якобы мешает им проехать, начали высказываться в его адрес нецензурной бранью и угрожать ножом.

В Одессе полиция задержала граждан РФ, которые вчера в центре города напали с ножом на местного жителя.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел на Александровском проспекте.

«В полицию обратился 25-летний одессит и сообщил, что в центре города, когда он переходил дорогу на пешеходном переходе, на него неожиданно наехал автомобиль Toyota Avensis. Из салона выскочили трое неизвестных и под предлогом того, что он якобы мешает им проехать, начали высказываться в его адрес нецензурной бранью и угрожать ножом», - рассказали в отделе.

Читайте такжеВ Харькове военные курсанты избили и ограбили иностранца

С места инцидента злоумышленники оперативно исчезли на своей иномарке.

Сотрудники батальона особого назначения задержали указанный в ориентировке автомобиль в другом районе города, на улице Софиевской. В салоне иномарки находились трое человек, которые оказались гражданами другого государства.

«На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Осмотрев транспортное средство, полицейские обнаружили в его салоне несколько ножей, которые изъяты и направлены на экспертизу. Правонарушители задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания», - дополнили в отделе.

По данному факту начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде матрос ударил ножом туриста из Украины.