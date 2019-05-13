Назван лучший способ, как предотвратить раннюю смерть

DASH - это диета, в основе которой лежит употребление фруктов, овощей, орехов, цельного зерна, домашней птицы, рыбы и нежирных молочных продуктов.

Американские ученые пришли к выводу, что диета, способствующая нормализации кровяного давления, также уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.

Этот способ, по словам экспертов, является более эффективным, чем прием лекарств при сердечной недостаточности, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 4 тыс. 500 человек в возрасте 45-84 года. Они заполнили опросник пищевого поведения, где указывали размер порций и частоту употребления определенных продуктов питания.

Участников разделили на пять групп, основываясь на том, насколько близко их привычки питания соответствуют диете DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension – диетологический подход к лечению гипертонии) – это режим питания, который разрабатывался специально для снижения кровяного давления при гипертонии.

В ходе исследования оказалось, что люди в возрасте до 75 лет из группы, которая была наиболее приближенной к диете DASH, имели на 40% более низкий риск развития сердечной недостаточности.

Ранее ученые заявили, что самым полезным рационом питания является не средиземноморская, а интуитивная диета.