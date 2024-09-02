Анонс приставки ожидается уже в этом месяце, правда, в продажу она поступит лишь в декабре.

За последнее время в сети накопилось немало подробностей об игровой консоли PlayStation 5 Pro. Все они поступили от неофициальных источников, но нет сомнений относительно намерений Sony выпустить "прокачанную" версию популярной консоли. Свежая утечка раскрыла дата выхода, цену и дизайн PS5 Pro.

Анонс PS5 Pro ожидается уже 9 сентября. Sony не станет проводить полноценную презентацию, а ограничится пресс-релизом. А вот в продажу приставка поступит 6 декабря и будет представлена в двух вариантах: с дисководом и без него.

Версия без дисковода будет стоить $599, за версию с поддержкой физических попросят $699. Это, к слову, на 100 долларов больше, чем цена оригинальной PlayStation 5 на момент ее выхода. В плане дизайна PS5 Pro будет максимально схожей с PS5 Slim.

Что же до "железной" части консоли, то новая версия будет в два раза мощнее оригинальной – за счет как программного обеспечения, так и более продвинутого "железа". Инсайдеры говорят, что нас ждет одна из самых интересных в техническом плане PlayStation в истории.

В частности, важную роль сыграет технология апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) – благодаря ей пользователи приставки смогут запускать игры с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах, что недосягаемо для базовой модели. Игры, которые на обычной PS5 страдают от "просадки" FPS, будут идти на PS5 Pro плавно и без рывков.

Помимо PSSR, PS5 Pro должна получить графический чипсет на архитектуре RDAN 3 с производительностью 33,5 Тфлопс, центральный процессор Zen 2 с частотой до 3,9 ГГц и 16 ГБ памяти GDDR6.

Так будет выглядеть PS5 Pro

Что касается нового поколения, то релиз PS6 ожидается не раньше 2027 года. В то же время, если верить слухам, Microsoft выпустит новое поколение Xbox на год-два раньше Sony, чтобы повторить успех Xbox 360.

В то же время Nintendo уже официально подтвердила факт разработки преемника Switch. Следующая консоль компании будет анонсирована до марта 2025 года, а выйдет она, скорее всего, в апреле-мае.

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