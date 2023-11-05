Новинка не только легче и меньше предшественницы, но еще и работает чуть тише.

На следующей неделе на полках магазинов появится обновленная PlayStation 5 со съемным дисководом. Известно, что она на 30% тоньше оригинальной версии и получила 1 ТБ памяти.

Меж тем в сети начали появляться первые видео с уменьшенной версией PS5, в простонародье прозванной Slim. Консоль распаковали, сравнили со старой PS5 и даже разобрали, чтобы посмотреть "внутренности".

Чем отличается PS5 Slim от PS5

Меньше размер и вес;

Спереди теперь два порта USB-C.

В комплекте идет горизонтальная подставка, вертикальную придется докупать отдельно;

Верхние половины боковых панелей сделали глянцевыми, а дисковод можно снять без инструментов.

Для установки и настройки съемного дисковода потребуется интернет-соединения.

PS5 Slim работает чуть тише оригинальной версии, но при этом греется чуть сильнее и потребляет чуть больше энергии. Но ключевое здесь – "чуть".

Накопитель вырос с 825 ГБ до 1 ТБ.

В видео, среди прочего, можно детально рассмотреть дизайн обновленной PS5, а также сравнивать ее с обычным изданием.

Новая PlayStation 5 поступит в продажу 10 ноября. Цена – $450 без привода и $500 за полноценную консоль. В Европе приставку оценили в 450 и 550 евро соответственно.

Предполагается, что Sony не остановится на достигнутом и до конца 2024 года выпустит более мощную версию PS5 Pro. По слухам, она будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K.

Ранее УНИАН сообщал о том, что Sony изменила стоимость подписки PlayStation Plus – ценник вырос достаточно ощутимо на всех тарифах.

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