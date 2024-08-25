Есть информация, что улучшенная версия популярной консоли Sony выйдет уже скоро.

В интернет "просочились" новые подробности о PlayStation 5 Pro – улучшенной версии популярной консоли Sony. Хорошие новости для тех, кто ждал релиз уже в этом году.

Журналист итальянского ресурса Multiplayer сообщил, что во время прошедшей выставке Gamescom 2024 один из разработчиков в разговоре с ним подтвердил информацию о скором выходе консоли PlayStation 5 Pro. Журналисты Wccftech также слышали нечто подобное во время одной из встреч.

По словам разработчика, его команда планировала выпустить игру, но решила отложить релиз в ожидании выхода PS5 Pro, который состоится "в ближайшее время". Другой разработчик сообщил, что проекты на движке Unreal Engine 5 будут работать на новом оборудовании гораздо лучше, чем на обычной PS5.

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Если говорить о предшественнике PS4 Pro, то консоль была анонсирована 7 сентября 2016 года и впоследствии выпущена 10 ноября. То же самое может произойти снова, считают в Wccftech. Ожидается, что анонс PS5 Pro состоится в рамках State of Play этой осенью, предположительно, в сентябре.

Напомним, в конце июля авторитетный инсайдер Том Хендерсон намекал на то, что игрокам нужно настроиться на выход PS5 Pro в 2025 году. Хотя анонс, вероятно, все-таки ожидается до конца 2024-го. С тех пор в планах Sony что-то могло поменяться.

Какой будет PlayStation 5 Pro

Согласно многочисленным утечкам, новая версия консоли будет в два раза мощнее оригинальной – за счет как программного обеспечения, так и более продвинутого "железа".

Ключевую роль сыграет технология апскейлинга PSSR – благодаря ей пользователи приставки смогут запускать игры с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах в секунду, что недосягаемо для базовой модели. Игры, которые на обычной PS5 страдают от "просадки" FPS, будут идти на PS5 Pro плавно и без рывков, говорят инсайдеры.

В ранних сообщениях говорилось, что Sony рассматривает возможность выпуска PS5 Pro без дискового привода, то есть полностью цифровой версии, а стоить она будет $500. Это столько же, сколько обычная PS5 на старте продаж в 2020 году.

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