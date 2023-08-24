Теперь релиз игры ожидается в первом квартале 2024 года.

Украинская студия GSC Game World представила свежий трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – и в нем раскрыла новую дату релиза сиквела. Как и было известно из недавней утечки, теперь релиз намечен на первый квартал 2024.

Сам ролик получил название "Болты и пули". В нем основное внимание уделяется различным локации и присутствующих на них аномалии.

Как и в оригинальной серии, обнаружить такие зоны можно с помощью бросков болта или другого предмета. Не обошлось в трейлере и без перестрелок с группировками "Зоны", а также встречи с кровососом.

Тем временем в сети уже начали появляться впечатления от демоверсии S.T.A.L.K.E.R. 2 с gamescom 2023: журналисты сходятся во мнение, что игра выглядит атмосферно, однако техническое состояние демоверсии оставляет желать лучшего. Скорее всего, с этим и связан очередной перенос игры.

Также важно подчеркнуть, что ранее в этом году россияне "слили" раннюю сборку игры: так по сети начали "гулять" различные скриншоты и геймплейные записи игры. Вполне возможно, что после обнародования этой информации разработчики решили перенести релиз.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения геймерам предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для PC и Xbox Series X|S.

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