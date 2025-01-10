"Все эти изображения - неофициальные".

После многочисленных сливов Nintendo Switch 2, кажется, что мы знаем о консоли уже всё, а ведь ещё даже официального анонса не было. Сегодня Nintendo впервые прокомментировала утечки.

В комментарии японскому журналу The Sankei Shimbu Nintendo заявила, что все изображения в интернете - неофициальные:

"Что касается изображений и видео, то они не являются официальными."

Также компания сделала заявление по поводу макета Nintendo Switch 2, который был представлен на CES 2025 производителем аксессуаров для консоли Genki: "Игровое оборудование, которое Genki на выставке CES выдавала за оборудование Nintendo, является неофициальным и не было предоставлено компании Nintendo."

Видео дня

По сети уже гуляет несколько рендеров будущей консоли и даже настоящие физические макеты, но Nintendo всё ещё тянет с официальным анонсом портативки. Ранее компания объявляла, что собирается представить Nintendo Switch 2 до конца финансового года, то есть до 31 марта.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo зарегистрировала собственный аналог Nvidia DLSS для Nintendo Switch 2. Технология призвана уменьшить размер игр на консоли.

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