Релиз консоли состоится в марте-апреле. Анонс следует ждать в этом месяце.

Прошлой весной из официального отчета Nintendo стало известно, что преемник Nintendo Switch существует и будет анонсирован в этом финансовом году, то есть до марта 2025-го. Сразу несколько источников сообщают о том, анонс следует ждать в этом месяце, а пока можно посмотреть, как именно будет выглядеть консоль.

Дизайн Switch 2 уже давно не является секретом, новые же изображения отражают внешний вид устройства максимально точно, говорит их автор.

Nintendo Switch 2 будет выглядеть максимально похоже на первое поколение, но с более округлым дизайном и увеличенным (с 6,2 до 8 дюймов) дисплеем. Корпус, соответственно, тоже увеличится в размерах, как и док-станция. Форм-фактор с Joy-Cons никуда не денется, однако теперь они будут соединяться с корпусом устройства при помощи магнитов вместо слайдерной конструкции.

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Характеристики следующей Switch выглядят следующим образом:

Габариты: 27 × 11.6 × 1.4 см.

Экран LCD 8 дюймов – самый большой дисплей в истории компании.

Чип от Nvidia с поддержкой актуальных технологий вроде DLSS.

2 порта USB-C (один сверху, а другой снизу).

Внутренний накопитель на 256 Гб.

Память стандарта UFS 3.1.

12 Гб оперативной памяти (у оригинальной Switch всего 4 Гб).

Обратная совместимость с первой Switch.

Презентация Nintendo Switch 2 ожидается в начале января 2025 года, а на прилавках магазинов консоль окажется в марте. Есть слухи, что приставка подорожает: разные источники называют цену 399 и 499 долларов.

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой "портативки". У Microsoft тоже давали понять, что хотели бы сделать переносную версию Xbox, подобной Steam Deck, а выйти она может уже в 2026 году.

Меж тем эксперты PC Gamer назвали лучшее "железо" 2024 года. К примеру, лучшим портативным игровым устройством признали Asus ROG Ally X, а лучшим процессором – AMD Ryzen 7 9800X3D.

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