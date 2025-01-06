Джойконы стали немного больше, а также подтвердились слухи о магнитном креплении.

В сети снова всплыли утекшие фотографии Nintendo Switch 2, на этот раз демонстрирующие новые контроллеры джойкон. Предполагается, что кадры поступили из китайской фабрики, уже занявшейся производством неанонсированной консоли.

Если считать фото достоверными, они подтверждают более ранние сведения о магнитном креплении вместо привычных салазок и слегка увеличенном размере новых джойконов. Кроме того, некоторые инсайдеры утверждают, что производители чехлов уже получили чертежи будущей консоли, чтобы заранее подготовить аксессуары. Именно поэтому в сеть просачиваются схематичные рендеры и случайные фотографии комплектующих.

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Подобные слухи становятся всё более частыми: ранее в интернете нашли патент Nintendo на собственный аналог технологии DLSS от Nvidia, которая призвана уменьшить размер игр на портативке.

Nintendo пока хранит молчание о технических возможностях преемницы Switch. Изначально компания планировала дать официальный анонс до конца текущего финансового года, то есть не позднее марта 2025 года, но, похоже, Nintendo изменила свои планы из-за многочисленных утечек.

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