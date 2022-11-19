Это удалось сделать в режиме "Опорный пункт" со специальным набором снаряжения и улучшений.

В игровом сообществе особой популярностью пользуется прохождение игр без смертей или получения урона. Отдельные проекты даже имеют специальные режимы, где после гибели весь прогресс сбрасывается. Но есть и обратное, пацифистское развлечение. Речь о прохождении или прокачке персонажа в играх без единого убийства. Это особенно сложно сделать в шутерах, где истребление врагов становится главной целью. Один из примеров — мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare II. Однако недавно блогер доказал, что даже в свежем шутере можно прокачаться до максимального уровня в стиле пацифиста.

Таким достижением отметился автор YouTube-канала ThatFriendlyGuy. Он опубликовал ролик, в котором рассказал, как добрался до 55 уровня в мультиплеере Modern Warfare II без единого убийства. Для этого энтузиаст играл только в режим "Опорный пункт". В нем нужно захватывать и удерживать точки, за что начисляется опыт. Без убийств его можно зарабатывать только так.

Нелетального оружия в шутере нет, поэтому ThatFriendlyGuy полагался на снаряжение и улучшения персонажа. Среди последних блогер выбрал "Разгон", "Двойное время", "Хладнокровие" и "Дополнительная тактика". А из гаджетов он применял гранату-приманку, щит и надувного солдата-обманку.

Этот набор не позволяет нанести вред противникам и способствует выживаемости. Правда, даже с таким снаряжением ThatFriendlyGuy умер 2678 раз. Но зато он достиг коэффициента выигрышей к проигрышам 1,4. Вся прокачка в пацифистском стиле до 55 уровня заняла у блогера 24 часа.

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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