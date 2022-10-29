Разработчики говорят, что не задумывали игру, как комментарий к текущей геополитической ситуации.

На этой неделе вышла Call of Duty: Modern Warfare II, а люди, которые оформили предварительный заказ, получили доступ к одиночной кампании еще 20 октября. Часть пользователей раскритиковали проект за его политический подтекст в отдельных моментах. Разработчики отреагировали на претензии и сообщили, что шутер не задумывался, как комментарий к текущим мировым событиям, включая войну в Украине.

Один из эпизодов Call of Duty: Modern Warfare II, который подвергся обсуждению, показывает, как герою под управлением игрока приказывают "деэскалировать" ситуацию. А затем ему дают приказ направить пистолет на мирных жителей, чтобы сделать это.

В комментарии изданию PCGamesN нарративный директор шутера Брайан Блум объяснил позицию Infinity Ward. Modern Warfare II — это "развлекательное приключение", игра не пытается критиковать или оценивать текущие мировые события. Однако при создании проекта разработчики вдохновлялись актуальной геополитической ситуацией. Под этим явно подразумевается война в Украине.

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"Это развлекательное приключение. А что касается реальных людей и реальных мест, где происходят реальные вещи, вы знаете, они [события игры] не основаны на реальных событиях. Мы не комментируем текущие события. Мы вдохновляемся событиями", — заявил Блум.

По словам нарративного директора, Infinity Ward хотела дать игрокам возможность почувствовать, что сюжет Modern Warfare II разворачивается в нашей реальности. А герои пытаются "вернуть мир в прежнее состояние", то есть "восстановить его". Блум назвал это "частью этики Modern Warfare II".

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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