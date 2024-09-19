Издатель уверяет, что не собирается переносить одну из самых ожидаемых игр последних лет.

Take-Two Interactive, постоянный издатель серии GTA, опубликовала годовой отчёт, в котором чётко написала, что намерена выпустить Grand Theft Auto 6 осенью 2025 года.

Rockstar Games продолжает инвестировать во франшизу и планирует выпустить Grand Theft Auto 6 осенью 2025 года

Несколько недель назад от анонимных инсайдеров Rockstar начала поступать информация, что Grand Theft Auto 6 перенесли на 2026 год. Причиной тому назвали отставания от графика разработки из-за дистанционного формата работы Rockstar Games. Но, похоже, эти слухи не подтвердились.

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Кроме того, Take-Two сообщила, что Rockstar Games намеренна раскрыть больше подробностей об игре "в скором времени".

Трейлер Grand Theft Auto 6 на YouTube за 9 месяцев собрал 210 миллион просмотров. Это на 100 миллионов больше, чем посмотрели анонс GTA 5, который вышел 12 лет назад.

Что известно о GTA 6:

Действия GTA 6 происходят в современности в Вайс-Сити.

Главных героев будет два: Лусия и пока неизвестный мужчина. Лусия станет первой женщиной-протагонистом в серии со времён первой части.

Rockstar Games ещё не показывала геймплей, но есть запись игрового процесса ранней альфа версии, которая попала в сеть после крупной утечки. По записи можно предположить, что разработчики проделали большую работу чтобы сделать мир более иммерсивным: главные герои взаимодействуют с окружением и могут заходить в большинство зданий внутри игры без подзагрузок.

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